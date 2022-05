Twee derde van werknemers denkt binnen paar maanden elders job te kunnen vinden

De war on talent woedt hevig op de arbeidsmarkt. Ondernemingen proberen sollicitanten te lokken met bonussen, reisjes en zelfs helikoptervluchten. Geen wonder dat 64 procent van de Belgen denkt binnen de paar maanden bij een andere werkgever aan de slag te kunnen gaan. Dat hebben HR-bedrijf Acerta en jobsite StepStone onderzocht.

Jongere werknemers zijn hiervan overtuigder dan hun oudere collega’s: twintigers (80 procent) en dertigers (70 procent) hebben er het grootste vertrouwen in, maar ook zo’n 60 procent van de veertigers en vijftigers gelooft dat ze snel een nieuwe job zouden vinden. Slechts een minderheid van 16 procent denkt dat de zoektocht naar een nieuwe job langer dan een jaar zou duren. Uit het onderzoek blijkt ook dat 30 procent van de werknemers sneller van job zou veranderen dan een jaar geleden.

Binnen de zorgsector is het vertrouwen van de werknemers het grootst. Tachtig procent van de zorgmedewerkers denkt binnen de paar maanden elders aan de slag te kunnen gaan. De sector wordt gevolgd door logistiek (72 procent), ICT (71 procent) en techniek, productie en bouw (70 procent).

Desondanks geeft een derde van de werknemers aan de rest van hun loopbaan te willen uitdoen bij hun huidige werkgever. Al komt dit wel vaker voor bij de oudere werknemers. Bijna de helft van de vijftigers geeft aan bij hun huidige werkgever te willen blijven, tegenover net geen kwart van de twintigers.

“Ook al zien we een grote loyauteit van werknemers tegenover hun werkgever, we zien de bereidheid tot jobmobiliteit toch ook wel toenemen. Het is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. We verwachten niet dat de jobmobiliteit op onze arbeidsmarkt de komende maanden spectaculair zal toenemen, maar voldoende beweging is er wel en daar kunnen bedrijven maar beter het beste uithalen”, legt Killian Cramer van StepStone nog uit.