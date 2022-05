Leerlingen trekken regenboogvlag af op school in Borgerhout: “Ze waren gechoqueerd”

In het Xaveriuscollege in Borgerhout is dinsdag commotie ontstaan over een regenboogvlag die naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op de speelplaats was gehangen. Enkele leerlingen reageerden boos en hebben de vlag verwijderd.

Het initiatief om op de speelplaats en aan het leerlingenonthaal van het Xaverius College een regenboogvlag te hangen, kwam van een leerkracht en enkele leerlingen. “Een goedbedoeld initiatief, maar helaas verder niet gekaderd of voorbereid tijdens de les”, zegt directeur Alex Peeters.

“Enkele leerlingen hebben zich hieraan gestoord en hebben de vlag afgetrokken, die was opgehangen aan de doelpalen op de speelplaats. Hierdoor is wat commotie ontstaan, maar ik zou zeker niet spreken van een incident. Aan de regenboogvlag aan het onthaal heeft niemand zich gestoord.”

Alex Peeters. — © DBA

Als belediging ervaren

De leerlingenbegeleiding is na het voorval meteen met de betrokken leerlingen in gesprek gegaan. “Het gaat om 14- en 15-jarige leerlingen met een moslimachtergrond”, vervolgt directeur Peeters. “Voor hen heeft de regenboogvlag blijkbaar als een rode lap op een stier gewerkt, ze waren duidelijk gechoqueerd. Ik kan hieruit alleen maar afleiden dat ze gevoed zijn door fake news.”

“Uit het gesprek achteraf is gebleken dat de vlag voor hen niet staat voor gelijke rechten voor iedereen. Integendeel, ze zien dit symbool van de holebigemeenschap als een belediging voor de moslimgemeenschap.”

Wake-upcall

Directeur Peeters ziet het voorval als een wake-upcall. “Holebirechten zijn een belangrijk issue, ook voor onze school, maar blijkbaar is dit thema niet voor iedereen vanzelfsprekend. We zullen hieruit onze lessen trekken en initiatieven voortaan degelijk voorbereiden en kaderen tijdens de lessen maatschappelijke vorming of godsdienst.”

“Een regenboogvlag op de speelplaats lijkt me anderzijds niet meteen het ideale middel om het thema bespreekbaar te maken. Het is beter om in de klas te discussiëren over de grond van de zaak dan over symbolen zoals de regenboogvlag.”