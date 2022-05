Finse en Zweedse ambassadeurs overhandigen verzoek tot lidmaatschap aan NAVO-topman: “Historische dag”

De NAVO-baas ontving de ambassadeurs in het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie in Brussel. Stoltenberg bedankte beide landen voor hun verzoek om lid te worden van de alliantie. “Dit is een goede dag, op een kritiek moment voor onze veiligheid”, zei Stoltenberg, nadat hij de brieven van beide ambassadeurs in ontvangst had genomen. “Elk land heeft het recht zijn eigen pad te kiezen. Jullie hebben dat gedaan na een grondig democratisch proces.”

Volgens de NAVO-baas zijn Finland en Zweden de meest naaste partners van de verdragsorganisatie. “Jullie lidmaatschap zou onze gezamenlijke veiligheid verhogen”, zei hij. “De verzoeken die jullie vandaag hebben overhandigd, zijn een historische stap.” Stoltenberg hoopt dat het toetredingsproces snel afgerond kan worden.

Einde aan jarenlange neutraliteit

EU-landen Finland en Zweden zijn al nauwe partners van de NAVO, maar genieten momenteel niet van de collectieve bescherming die artikel 5 van de verdragsorganisatie biedt. Dat artikel van het Noord-Atlantisch Verdrag, de hoeksteen van de alliantie, bepaalt dat een aanval op een lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten.

Met hun verzoek tot NAVO-lidmaatschap maken beide landen een einde aan hun jarenlange neutraliteit. Hun kandidatuur komt er vanwege de Russische inval in Oekraïne. De publieke opinie in beide landen is sinds de invasie immers radicaal veranderd in het voordeel van het lidmaatschap.

Verzet Erdogan

Alle huidige 30 NAVO-lidstaten moeten instemmen met de kandidaturen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had al laten weten voorbehoud te hebben bij het Finse en Zweedse lidmaatschap. Volgens hem steunen beide landen “terroristische organisaties”, waarmee hij de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en de Koerdische Volksbeschermingseenheden YPG in Syrië bedoelt. Later deze week vindt nog diplomatiek overleg plaats tussen beide kandidaat-lidstaten en Turkije. Verwacht wordt dat Erdogan voorwaarden zal koppelen aan de toetreding van Finland en Zweden.

“De bondgenoten zullen nu de volgende stappen overwegen op jullie pad naar de NAVO”, zei Stoltenberg woensdag nog. Daarbij moet volgens hem rekening worden gehouden met de veiligheidsbelangen van alle bondgenoten, een verwijzing naar het Turkse voorbehoud. “We zijn vastberaden om alle geschillen weg te werken en snel conclusies te trekken.” Volgens de NAVO-baas zijn alle lidstaten het eens over het belang van de uitbreiding van de alliantie.

Binnen de Noord-Atlantische Raad vinden woensdag gesprekken plaats om de Turkse tegenwind te verminderen. Ankara kan de start van het toetredingsproces vertragen, door te weigeren dat het debat binnen de Noord-Atlantische Raad worden geopend. Dat is de eerste etappe van de procedure. Daarna kan Ankara ook weigeren de toetredingsprotocollen te tekenen, en uiteindelijk weigeren de toetreding te bekrachtigen. De unanimiteit van de 30 lidstaten is noodzakelijk.

