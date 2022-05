Wit-Rusland voert doodstraf in voor “poging tot terrorisme”

Wit-Rusland heeft de doodstraf ingevoerd voor wie een aanslag voorbereidt of een “poging tot terreurdaad” heeft ondernomen. Dat staat in een decreet dat woensdag is gepubliceerd, en waarover de Russische staatspersagentschappen berichten. Het decreet lijkt gericht te zijn tegen talrijke militanten van de oppositie, onder wie de verbannen leidster Svetlana Tichanovskaja.