Kunstencentrum Vooruit verandert naam in VIERNULVIER, naar de foutmelding op internet

Het Kunstencentrum Vooruit in Gent zal voortaan door het leven gaan als VIERNULVIER. Dat is woensdag bekendgemaakt. Het is een verwijzing naar een foutmelding op internet.

Kolruit, Pallas, Voo?uit, Volxus… Er zijn de laatste jaren verschillende suggesties geweest voor een nieuwe naam van Kunstencentrum Vooruit, maar het wordt dus VIERNULVIER.

Het gaat om een verwijzing naar de foutmelding ‘404 (page not found)’ die je te zien krijgt als je naar een website zoekt die niet meer bestaat.

Het gebouw zelf blijft gewoon De Vooruit heten. Dat blijft ook in grote stenen letters op de gevel staan. Het gaat om een beschermd monument. De kunstwerking splitst zich af van het gebouw, klinkt het. De slogan wordt ‘Welkom bij VIERNULVIER in De Vooruit’.

© FVV

De naam VIERNULVIER is neutraal en verwijst niet naar een politieke partij, is de redenering. In binnen- en buitenland zijn er kunsthuizen met gelijkaardige namen, zoals de N9 in Eeklo, Z33 in Hasselt en 104 in Parijs.

Het is ook niet uitzonderlijk dat een werking een andere naam draagt dan het gebouw. In Antwerpen zit het Toneelhuis in de Bourlaschouwburg, in Brussel huist kunstencentrum Bozar in het Paleis voor Schone Kunsten.

Een ‘404’ is een code die je te zien krijgt als een website niet klopt of niet meer werkt. — © Google

“De vraag was niet wat de mooiste naam is, maar wel wat een naam is om breed te laten leven door een dynamisch huis, en waarmee we ons sociaal, ecologisch en artistiek engagement kunnen tonen”, zegt algemeen coördinator Franky Devos. “Er zijn honderden namen gepasseerd en we waren zelden enthousiast, behalve over VIERNULVIER.”

“Het zal tijd kosten om in te burgeren, maar we hebben zeshonderd acts per jaar. Veel communicatie zal dus snel leven. We hebben ook een jong publiek dat nieuwe zaken snel omarmt. Het is ook een naam om ons nomadisch programma duidelijk te communiceren.”

“Het Kunstencentrum hintte dinsdagavond op Facebook zelf al naar de nieuwe naam.

© Facebook

De beslissing om de naam van het Kunstencentrum Vooruit te veranderen, gaat terug naar een andere naamswijziging: die van de politieke partij SP.A. Toen voorzitter Conner Rousseau besliste de partij Vooruit te noemen, liet het Gentse kunstencentrum meteen weten een andere naam te zoeken om de associatie met de politieke partij te vermijden.

De naamswijziging in VIERNULVIER is een keuze voor de toekomst, zei Devos, “weg van de verwarring tussen de politieke partij en het Kunstencentrum. Ook al is het waarom daarvan voor sommigen nog steeds niet duidelijk.”