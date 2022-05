De wonden van de oorlog: Italiaanse persfotograaf brengt leed van gewone Oekraïners in beeld

De Italiaanse persfotograaf Emilio Morenatti van persagentschap AP verloor in 2009 zelf een voet bij de ontploffing van een bermbom in Afghanistan. In Oekraïne gaat de aandacht van de Pulitzerprijswinnaar dan ook vooral naar de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Morenatti legde de afgelopen weken en maanden in verschillende ziekenhuizen in Oekraïne het leed van gewone burgers vast. Het resultaat is een beklijvende fotoreeks, getiteld ‘The Wounds of War’. Opgelet: deze beelden kunnen als schokkend ervaren worden.

Yana Stepanenko — © AP

Yana Stepanenko (11) wordt door haar tweelingbroer Yarik in een rolstoel geholpen in een ziekenhuis in Lviv. Het meisje raakte op 8 april gewond bij de Russische raketaanval op het treinstation van Kramatorsk, waar de tweeling en hun moeder Natasha op een trein naar het veilige westen hoopten te stappen. Yana verloor bij de aanval haar beide benen: het ene net boven de enkel, het andere halverwege het scheenbeen. Haar moeder Natasha verloor haar linkerbeen.

Oksana Balandina — © AP

Oksana Balandina (23) wordt verzorgd in een ziekenhuis in Lviv. De jonge vrouw verloor beide benen en vier vingers aan haar linkerhand bij de ontploffing van een artilleriegranaat nabij haar huis op 27 maart. “Er was een explosie. Meteen daarna voelde het alsof mijn benen in de diepte verdwenen. Ik keek naar beneden, en zag dat er geen benen meer waren – alleen beenderen, vlees en bloed.”

Anton Gladun — © AP

Anton Gladun (22) ligt op zijn bed in een ziekenhuis in Cherkasy, in centraal-Oekraïne. De hospik diende aan het front in Oost-Oekraïne, toen hij op 27 maart zijn beide benen en zijn linkerarm verloor bij de explosie van een mijn.

Nastia Kuzik — © AP

Nastia Kuzik (21) schreeuwt het bijna uit van de pijn tijdens een revalidatiesessie in een ziekenhuis in Kiev. Op de ochtend van 17 maart ging ze naar het huis van haar broer in Tsjernihiv, maar op de terugweg raakte ze verzeild in een bombardement. Ze verloor daarbij haar rechterbeen onder de knie, haar linkerbeen raakte ook ernstig gewond. De vrouw werd inmiddels overgebracht naar Duitsland voor verdere verzorging.

Sasha Horokhivskyi — © AP

Sasha Horokhivskyi (38) probeert met spiegeltherapie de fantoompijnen aan zijn linkerbeen te behandelen in een ziekenhuis in Kiev. De man verloor zijn linkerbeen tot boven de knie toen hij op 22 maart in de kuit werd geschoten door een Oekraïense soldaat die hem voor een spion nam, omdat hij foto’s nam van een gebombardeerd gebouw nabij zijn eigen huis.

Olena Viter — © AP

Olena Viter (45) wordt op een brancard gelegd, zodat ze naar de operatiezaal gebracht kan worden in een ziekenhuis in Kiev. Bij een explosie verloor ze niet alleen haar linkerbeen, maar ook haar zoon Ivan. De 14-jarige was een begaafd muzikant. Haar man Volodymyr begroef hun zoon en een andere jongen die stierf bij dezelfde explosie onder een rozenbed in hun tuin.