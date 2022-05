Brits parlementslid vrij op borg na aanklachten van verkrachting

De politie maakte dinsdag bekend dat de man, een vijftiger, was gearresteerd op verdenking van onder andere aanranding, verkrachting, “misbruik van een vertrouwenspositie” en wangedrag in een openbaar ambt. De aanklachten werden in januari 2020 bij de politie gemeld en zouden hebben plaatsgevonden in de periode van 2002 tot 2009 in Londen.

De verdachte, wiens identiteit de politie niet heeft bekendgemaakt, “werd in hechtenis genomen en is sindsdien op borgtocht vrijgelaten tot midden juni, in afwachting van verder onderzoek”. De Conservatieve partij heeft de man niet geschorst, maar wel gevraagd dat hij het parlement niet zou bijwonen tot het onderzoek is afgelopen. Pas dan zal de partij beslissen over een schorsing.

Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zei woensdag op SkyNews “zeer, zeer ongerust” te zijn. “De politie werkt momenteel aan de zaak, maar het is zeer verontrustend dat we opnieuw zulke vreselijke beschuldigingen hebben over een parlementslid.”

Eerdere ophef

De arrestatie van het parlementslid kwam een maand nadat Imran Ahmad Khan, een ander Conservatief parlementslid, schuldig bevonden werd aan het seksueel misbruiken van een 15-jarige jongen. Khan kondigde aan in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Een derde parlementslid van de partij diende eind vorige maand zijn ontslag in nadat hij had toegegeven porno te hebben gekeken in het parlement. Nog een ander parlementslid, David Warbuton, werd geschorst nadat was gebleken dat hij cocaïne zou hebben gebruik en verschillende vrouwen seksueel zou hebben misbruikt. Gelijkaardige beschuldigingen werden al vaker geuit, vooral tegen politici van de Conservatieve partij.