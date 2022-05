Twee parlementsleden van partij van Sri Lankaanse president opgepakt

In Sri Lanka heeft de politie twee parlementsleden van de partij van president Gotabaya Rajapaksa gearresteerd, in de nasleep van dodelijke confrontaties tijdens betogingen vorige week. Dat meldt de politie woensdag.

Het gaat om twee parlementsleden van de Sri Lanka Podujana Peramuna. Ze zijn dinsdagavond ondervraagd door rechercheurs en ‘s nachts vastgehouden. “Er bestaat direct bewijs tegen de twee parlementsleden en daarom zijn ze gearresteerd”, klonk het bij de politie. De parlementsleden maken deel uit van een groep politici, onder wie zich ook de voormalige premier Mahinda Rajapaksa en diens zoon Namal Rajapaksa bevinden, die hun paspoorten vorige week moesten afgeven, nadat klachten tegen hen waren ingediend voor het aanzetten tot geweld.

Op 9 mei werden duizenden aanhangers Rajapaksa-clan in bussen van het platteland naar de hoofdstad Colombo gebracht, naar de residentie van premier Rajapaksa, enkele uren voor zijn aftreden. Hij beloofde hen de belangen van de natie te beschermen. De opgezweepte aanhangers vielen vervolgens de kampementen aan van de manifestanten die al sinds 9 april het vertrek van president Rajapaksa vragen. De aanvallen ontaardden in gewelddadige confrontaties waarbij negen mensen om het leven kwamen, 225 mensen gewond raakten en talloze vernielingen werden aangericht. Volgens de politie zijn 500 mensen opgepakt in de nasleep van het geweld.

Sri Lanka, een eilandstaat met 22 miljoen inwoners, kent de ergste economische crisis sinds zijn onafhankelijkheid in 1948 en wordt geconfronteerd met tekorten aan essentiële goederen, dagelijkse stroomonderbrekingen en een recordinflatie. President Rajapaksa heeft donderdag Ranil Wickremesinghe benoemd tot premier. Die laatste heeft steun van de twee voornaamste oppositiepartijen gekregen om een zogenaamde eenheidsregering te vormen.