Viering na Engelse promotiewedstrijd ontsierd door kapitein die gewond raakt na bodycheck van “hersenloze idioot”

Sheffield United had de terugwedstrijd in The City Ground nochtans met 1-2 gewonnen, maar had op eigen veld met dezelfde cijfers verloren. En dus stond het na 180 minuten voetbal 3-3, met een penaltyserie tot gevolg. Daarin ontpopte Forest-doelman Brice Samba zich tot held door liefst drie elfmeters te stoppen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Achteraf gezien misschien niet onlogisch gezien zijn voorbereiding:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het feest van Forest werd echter ontsierd door een incident met Sheffield-kapitein Billy Sharp. Die werd door een “idiote” Nottingham-supporter omvergelopen. Sharp liep daarbij enkele verwondingen op en moest genaaid worden. Daarvoor werd intussen één man aangehouden.

“Een hersenloze idioot ruïneerde een ongelooflijke voetbalavond”, aldus de 36-jarige Sharp op Twitter. “Proficiat aan Nottingham Forest. Als ex-speler van de club zal ik één klootzak mijn respect voor de Forest-fans niet laten zakken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen