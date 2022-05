Wouter Torfs wordt nieuwe voorzitter van Centra Algemeen Welzijnswerk

Er zijn in Vlaanderen en Brussel 11 CAW’s. Daar kan iedereen terecht met algemene vragen rond welzijn, zoals financiële, administratieve, juridische of materiële kwesties, maar ook voor problemen in de relatie of met persoonlijke moeilijkheden. De CAW’s bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Vorig jaar klopten meer dan 111.000 mensen met een hulpvraag aan bij een CAW.

Met Wouter Torfs wordt gekozen voor een bekende naam als voorzitter, en bovendien iemand uit de bedrijfswereld. “Men heeft mij enkele maanden geleden vanuit de raad van bestuur gecontacteerd en ik was aangenaam verrast. Blijkbaar was men op zoek naar iemand uit de profitsector. Er is van daaruit ook iets te leren”, vertelt de ondernemer. Torfs staat bovendien bekend als een sociale ondernemer: zijn bedrijf werd meermaals verkozen tot beste werkgever.

Torfs kende de CAW’s wel, maar niet zo goed. “Ik wist dat het met welzijn te maken had, maar dacht bijvoorbeeld dat de C stond voor christelijk”, lacht hij. Zijn bedoeling als voorzitter is dan ook om het merk CAW meer bekend te maken. “Ik was bovendien verrast dat de centra bijna 2.900 medewerkers tellen en 2.300 vrijwilligers. Ik hoop mijn expertise op het vlak van HR te kunnen aanwenden. Een CAW moet een fijne werkplek zijn, het is heel betekenisvol werk, maar tegelijk ook heel zwaar, denk maar aan de emotionele belasting”.

De komst van Torfs bij CAW groep valt nagenoeg samen met de aanstelling van een nieuwe minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V). “Ik ken haar, we hadden onder meer contact toen ze minister van Onderwijs was. Het was een heel fijn contact, dat ik zeker verder wil zetten”, aldus de ondernemer.

Torfs combineert de taak van CAW groepsvoorzitter de volgende maanden nog met zijn job als CEO van de schoenwinkelketen Torfs. Maar eind dit jaar neemt hij daar afscheid. Wie hem zal opvolgen bij Torfs wordt na de zomer bekendgemaakt.