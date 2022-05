Azerbeidzjan meldt schietpartij aan grens met Armenië

“De Azerbeidzjaanse stellingen vlak bij Zayliek in de regio Kalbajar kwamen zwaar onder vuur te liggen”, schrijft het ministerie van Defensie in een verklaring. Het Azerbeidzjaanse leger heeft passende tegenmaatregelen genomen, klonk het nog.

In november 2021 vonden in de Armeense regio Syunik confrontaties plaats tussen Armenië en Azerbeidzjan. De Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, voerde toen telefoongesprekken met zijn tegenhangers in beide landen om de grenssituatie te stabiliseren. Volgens TASS werden toen enkele maatregelen genomen. Sindsdien is de situatie aan de grens genormaliseerd, hoewel er af en toe nog grensincidenten gemeld worden, klinkt het bij het Kremlin.

Het grensconflict tussen Azerbeidzjan en Amernië sleept al aan sinds de val de Sovjet-Unie in 1991. Het gaat om de enclave Nagorno-Karabach, een regio in Azerbeidzjan die overwegend bevolkt wordt door Armenen. Bij de ineenstorting van de Sovjet-Unie scheurde het gebied zich af van Azerbeidzjan. Dat leidde tot een eerste oorlog in de jaren 1990, waarbij 30.000 mensen om het leven kwamen en honderdduizenden mensen wegvluchtten. In de herfst van 2020 vochten beide landen opnieuw zes weken lang om de controle over de enclave. Daarbij kwamen meer dan 6.500 mensen om het leven. Af en toe leeft het conflict opnieuw op met geweld in de grensregio.