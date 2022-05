Nieuwe CD&V-minister Jo Brouns staat voor zware opdracht: “Ik verwacht nog twee jaar miserie in de Vlaamse regering”

Zijn partij mee uit het slop halen, de boeren te vriend houden, proberen het stikstofakkoord open te breken, de Limburgse concurrentie met N-VA’ster Zuhal Demir aangaan én tegelijkertijd in de Vlaamse regering geen oorlog ontketenen met de Vlaams-nationalisten. Vlaams minister in spe Jo Brouns (CD&V) staat voor een aartsmoeilijke opdracht. En het zal de sfeer in de Vlaamse ploeg van Jan Jambon zeker niet ten goede komen, zegt politicoloog Carl Devos. “Ik verwacht de komende twee jaar miserie voor de Vlaamse regering.”