Directie van metaalbedrijf 5N Plus wil site in Tilly sluiten, 70 banen op de tocht

De directie van het Canadese bedrijf 5N Plus wil de site in Tilly, in de provincie Waals-Brabant, sluiten. Daardoor staan 70 banen op de tocht. Dat heeft de directie woensdagochtend meegedeeld aan de vakbonden.

Op de site in Tilly (Villers-la-Ville), waar sinds 1948 metalen geproduceerd worden, werd woensdagochtend een buitengewone ondernemingsraad georganiseerd. Daar kondigde de directie aan de personeelsvertegenwoordigers haar intentie aan om de site, waar momenteel zowat 70 mensen werken, volledig te sluiten. De groep 5N Plus had de installaties in 2011 overgekocht van Sidech.

Als reden voor de beslissing wijst de directie naar erg zware financiële verliezen. De investeringen die overeengekomen waren op het moment van de overname door de Canadese groep, hebben niet de verhoopte effecten opgeleverd, klinkt het. Voor 2021 spreekt de directie over een verlies van meer dan 40 miljoen euro.

De vakbonden zeggen geschokt te zijn en wijzen van hun kant naar het “slechte beheer” van de site sinds enkele jaren. De procedure-Renault gaat van start en een personeelsvergadering op de site is woensdag om 12.00 uur gepland.