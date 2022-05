De antirechtse ploeg met bankiers als fans tegen het team dat 10 jaar geleden in vierde klasse speelde: Europa League-finale belooft vuurwerk

Eintracht Frankfurt tegen Rangers in de finale van de Europa League vanavond belooft vuurwerk - al is het maar omdat de fans van die eerste ruim 50.000 euro neergelegd hebben voor een immense tifo in het stadion van Sevilla. De Duitsers, die met Antwerp in de groep zaten in de poulefase, hebben nog geen match verloren terwijl Rangers gegroeid is in het toernooi. Dit moet u weten over beide finalisten.