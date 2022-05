Een regenwaterput van 10.000 liter laten ingraven in de tuin heeft veel voordelen: je kunt er tot bijna de helft van je waterfactuur mee besparen, je kunt onbekommerd blijven sproeien in de tuin én het is goed voor het milieu. Het nadeel: het is tamelijk duur. “De overheid moet een beetje helpen”, zegt professor Patrick Willems.