Champions League-finalisten Courtois en “vrijere” Hazard worden niet gespaard bij de Rode Duivels: “Ik verwacht hen op dag één”

Roberto Martinez sprak woensdag op zijn persconferentie bij de bekendmaking van de selectie van 32 spelers voor de vier Nations League-duels van volgende maand zijn ambitie uit. “We willen opnieuw naar die Final Four van de Nations League”, zei de bondscoach. Die gaf ook aan dat Thibaut Courtois en Eden Hazard twee dagen na de finale van de Champions League in Tubeke verwacht worden. Hazard is goed hersteld van zijn enkeloperatie. “Eden voelt zich opnieuw vrij”, zo klonk het.

“De prioriteit op korte termijn ligt voor mij bij een nieuwe kwalificatie voor de Final Four van de Nations League”, legde de bondscoach uit. “Dat is ons eerste doel. Het WK is er pas over zes maanden. En deze zomer kan er nog veel gebeuren. Ik hoop dat er geen terugval komt bij sommige jongens door een transfer. De spelers die er nu niet bij zijn in de selectie moeten ook nog niet wanhopen. De kern van september wordt meer betekenisvol voor de WK-selectie.”

De bondscoach koos voor een ruime selectie van 32 spelers. “Dat komt vanwege de vier wedstrijden in twee weken tijd”, verklaarde Martinez. “Dat is ongewoon. We hebben het nog niet vaak meegemaakt.”

Martinez heeft met Thibaut Courtois en Eden Hazard twee spelers in zijn selectie die op zaterdag 28 mei nog de finale van de Champions League spelen. Toch krijgen ze geen apart programma. “In het beste geval komen ze beiden in actie in de finale”, aldus Martinez. “Die is op zaterdag, zondag hebben ze dan een vrije dag en maandag verwacht ik hen, net als alle anderen, in Tubeke. Het is voor ons belangrijk zoveel mogelijk met de groep samen te zijn met het oog op het WK.”

Hazard liet op 29 maart nog operatief een plaatje in zijn enkel weghalen. Hij maakte afgelopen zondag tegen Cadiz opnieuw zijn eerste minuten voor Real Madrid en lijkt ook klaar voor minuten bij de Duivels. “Eden voelt zich veel vrijer na zijn operatie”, zei de bondscoach. “Hij piekerde over het plaatje. Soms is het belangrijk te luisteren naar je lichaam. Hij heeft momenteel geen reactie op de enkel. Misschien kan hij een rol spelen in de finale van de Champions League. Ik hoop de beste Eden Hazard in juni te zien bij de Rode Duivels.”

De Rode Duivels werken aan het einde van een lang seizoen nog vier Nations League-wedstrijden af. Op 3 juni wordt geopend met een thuiswedstrijd tegen Nederland in het Koning Boudewijnstadion. Die partij is al uitverkocht. Vijf dagen later is Brussel ook het toneel voor het duel tegen Polen. Vervolgens volgen op 11 juni (in Wales) en 14 juni (in Polen) nog twee uitwedstrijden.