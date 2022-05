Oekraïense autoriteiten: “Kadyrovieten krijgen leiding over Marioepol na Russische verovering”

Volgens de Oekraïense autoriteiten krijgen de zogeheten ‘Kadyrovtsy’, de volgelingen van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, de leiding in Marioepol, nu die Oekraïense stad veroverd is door Rusland. Dat schrijft Ukrainska Pravda.

“De puzzel van wat de bezetters van plan zijn met Marioepol, wordt een beetje duidelijker”, schrijft Petro Andriushchenko, adviseur van de huidige burgemeester van de stad, op Telegram. “Met name wie zal toezien op de heropbouw: volgens onze bronnen uit de kringen rond Ivashchenko (de regionale leider die werd aangesteld door Rusland, red.) zullen die ‘opzieners’ uit Tsjetsjenië komen.”

“Marioepol bleek te onvriendelijk en te nationalistisch”, aldus nog Andriushchenko. “Daarom wordt Marioepol aan de Kadyrovieten (die notoir brutaal en gewelddadig te werk gaan, red.) gegeven, om het verzet te intimideren en te onderdrukken. Incluis het recht om te plunderen. Daar hebben we nu een gedeeltelijke bevestiging van gekregen.”

Volgens Andriushchenko werd dinsdag al een eerste ontmoeting georganiseerd in Marioepol tussen de door Rusland aangestelde functionarissen in de regio en de Tsjetsjeense functionarissen Adam Delimkhanov en Ahmed Dolgaev. Daarbij zouden “de plannen voor de restauratie van Marioepol” besproken zijn. “De Kadyrovieten fungeerden daarbij als gastheren, het vergaderschema leek meer op een inventarisatie van wat er nog overblijft, in plaats van een ‘herstelplan’.”