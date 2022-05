Amerikaanse casinomagnaat vervolgd omdat hij zich als “agent” van China had gedragen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is dinsdag een rechtszaak opgestart tegen de Amerikaanse casinomagnaat Steve Wynn, om hem te dwingen zich als een “agent” van China in de VS te registreren.

Volgens de Amerikaanse justitie verdedigde Wynn Chinese belangen toen hij in 2017 Donald Trump en andere leidinggevenden van zijn regering ontmoette om hen ervan te overtuigen het visum van Guo Wengui in te trekken. Dat is een Chinese zakenman in ballingschap, Peking beschuldigt hem van financiële fraude.

Wynn deed “deze inspanningen op verzoek van Sun Lijun die toen minister was bij het Chinese ministerie voor Openbare Veiligheid”, aldus de Amerikaanse justitie. In die tijd bezat de onderneming van Wynn drie casino’s in de semiautonome regio Macau in China. Volgens een gerechtsdocument heeft de Amerikaanse magnaat het verzoek van Sun doorgespeeld “om zijn commerciële belangen in Macau te beschermen”.

Wynn bezat ook casino’s in Las Vegas en maakte deel uit van de Republikeinse partijleiding. Volgens het document had hij ook “meerdere” gesprekken met leidinggevenden van het Witte Huis “om een ontmoeting met Sun (Lijun) en andere leidingevenden” uit China te regelen.

In een vraag om een reactie haalde Wang Wenbin als een woordvoerder van de Chinese diplomatie tegenover de pers uit naar de beslissing van de VS “die doelbewust de theorie van de Chinese dreiging overdrijven”. De VS “moeten hun Koude Oorlog mentaliteit opgeven (..) en ophouden China te beledigen”. Volgens de aanklacht was Wynn op grond van een bestaande wet aangeraden zich te laten registreren als lobbyist voor China, maar hij heeft dit geweigerd.

Na beschuldigingen van seksueel wangedrag jegens meerdere personeelsleden van zijn groep Wynn Resorts, stapte de man in 2018 op als ceo en liet hij zijn functies van financieel verantwoordelijke van de Republikeinse partij varen.