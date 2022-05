Ombudsvrouw: “Europese Commissie moet krachtdadiger optreden als personeel naar privésector overstapt”

Het is niet de eerste keer dat de ombudsdienst van Europa het probleem onder de aandacht brengt. De ombudsvrouw onderzocht tussen 2019 en 2021 honderd zogenaamde “revolving doors”-dossiers. Ze stipt in haar rapport aan dat er verbeteringen zijn sinds haar vorige verslag, maar toch moet de Commissie meer doen.

Volgens O’Reilly moeten bepaalde jobs tijdelijk verboden worden als die risico’s met zich meebrengen die niet kunnen vermeden worden door duidelijke beperkingen, of als die beperkingen niet geloofwaardig kunnen worden gecontroleerd. Voorts vindt de ombudsvrouw dat beslissingen over de nieuwe jobs van Europese medewerkers sneller gepubliceerd moeten worden.

“Dat Europese regelgevers overstappen naar sectoren die ze zelf reguleerden, is een probleem geworden in Brussel. En dat wordt niet volledig weerspiegeld in de manier waarop de Europese administratie met de zaak omgaat”, benadrukt O’Reilly. “De schadelijke effecten worden vaak onderschat als Europese ambtenaren hun kennis en netwerk meenemen naar aanverwante domeinen in de privésector.”

Nog volgens O’Reilly heeft de Europese administratie een kritiek punt bereikt in haar “draaideurpolitiek”. “Als we er niet in slagen om deze problematiek onder controle te krijgen, kan er een cultuur ontstaan waarbij de integriteit en het vertrouwen van de burgers in de Europese instellingen aangetast worden. Vaste banen in de Europese administratie betekenen een verbintenis voor het algemene belang op lange termijn. Ze mogen niet worden gezien als een opstap naar verwante banen in de privésector”, aldus de Europese ombudsvrouw.