Europese Commissie stelt nieuw hulppakket van 9 miljard euro voor Oekraïne voor

Naast financiële impuls van 9 miljard euro wil de commissie werken aan de heropbouw van Oekraïne. Het slaat daarvoor de handen in elkaar met de Oekraïense autoriteiten en zoekt (financiële) steun bij de lidstaten, bilaterale en internationale donoren, internationale financiële instellingen en andere partners.

“Deze investeringen moeten Oekraïne helpen sterker en weerbaarder te worden na de verwoestingen die Poetins leger heeft aangebracht”, zei von der Leyen.

REPowerEU-plan

Von der Leyen stelde woensdag ook het REPowerEU-plan voor. Het moet een antwoord bieden op de verstoringen van de mondiale energiemarkt als gevolg van de oorlog in Oekraïne. “Er is een dubbele dringende noodzaak om het Europese energiesysteem om te vormen: onafhankelijk worden van Russische fossiele brandstoffen, die als economisch en politiek wapen worden gebruikt en de Europese belastingbetaler bijna 100 miljard euro per jaar kosten en het aanpakken van de klimaatcrisis”, klinkt het.

De commissie wil dat doen op drie manieren: nog meer inzetten op een efficiënter energieverbruik, de diversificatie van haar bevoorrading en de uitbouw van duurzame energiebronnen.

Nog meer energie uit hernieuwbare bronnen

Het plan bevat een hele lijst aan voorstellen. Het meest in het oog springende is de verdere vermindering van het energieverbruik in de EU met 13% tegen 2030. Nog maar in zomer van 2021 legde de Commissie een energie-efficiëntiedoelstelling van 9% op tafel. Ook de doelstelling voor het aandeel energie dat uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd, wordt na nog geen jaar alweer opgetrokken: van 40 naar 45%. Die targets denkt de Commissie te kunnen bereiken door onder meer de vergunningstermijnen voor infrastructuurwerken korter te maken. Tegen 2025 zouden alle nieuwe commerciële en openbare gebouwen in Europa verplicht met zonnepanelen uitgerust moeten zijn - nieuwe particuliere woningen tegen 2029. “Dit is ambitieus, maar realistisch”, zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een verklaring.

Voor de Europese energiebevoorrading kijkt de Commissie naar meer LNG-leveringen en naar de geplande groepsaankopen van gas. In de Middellandse Zee en de Noordzee moeten grote aanvoerlijnen voor groene waterstof komen.

Het hele plan veronderstelt massale investeringen en hervormingen, zei von der Leyen. “We willen bijna 300 miljard euro mobiliseren: ongeveer 72 miljard in subsidies en 225 miljard in leningen.”