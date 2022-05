Russische soldaat (21) pleit schuldig aan moord op ongewapende Oekraïense burger

Een Russische soldaat die in Oekraïne terechtstaat voor oorlogsmisdaden, heeft schuldig gepleit aan de moord op een ongewapende burger. Hij erkent de feiten waarvan hij wordt beschuldigd. Het gaat om het eerste proces rond oorlogsmisdaden sinds de Russische invasie in Oekraïne.

Vadim Shishimarin, een 21-jarige soldaat uit het Siberische Irkoetsk, zou in eerste dagen van de Russische invasie in Oekraïne met een kalasjnikov een ongewapende burger hebben doodgeschoten. Het slachtoffer was een 62-jarige fietser die aan het telefoneren was toen hij de Russische troepen passeerde. Shishimarin kreeg volgens de Oekraïense aanklagers van hogerhand de opdracht om de man te doden “om te voorkomen dat hij de locatie van de Russen zou prijsgeven aan de Oekraïense verdedigers”.

Hoe Shishimarin werd opgepakt en welk bewijsmateriaal de Oekraïners tegen hem hebben, is niet bekend. De soldaat pleitte woensdag, tijdens een voorlopige hoorzitting in de Oekraïense hoofdstad Kiev, schuldig. Op de vraag of hij “zonder voorbehoud” de volledige tenlastelegging erkent, met inbegrip van de beschuldigingen van oorlogsmisdaden en moord, antwoordde Shishimarin “ja”. Hij riskeert levenslang. Volgende week komt de rechtbank opnieuw bijeen.

11.000 zaken

De Oekraïense hoofdaanklager Irina Venediktova zegt op dit moment 11.000 zaken te onderzoeken en al veertig verdachten te hebben aangewezen. Donderdag begint het proces tegen twee Russische militairen die raketten zouden hebben afgevuurd op civiele infrastructuur in de regio Charkiv.

Het proces tegen Shishimarin is volgens Venediktova van groot symbolisch belang. “Het is een duidelijk signaal dat de daders van misdaden in Oekraïne verantwoordelijk zullen worden gehouden”, klinkt het.

Eerder op de dag zei het Kremlin dat het geen informatie had over de zaak van de soldaat, maar beschuldigde het Kiev van het verzinnen van dergelijke beschuldigingen. Eerder ontkende Rusland al dat zijn soldaten in Oekraïne doelbewust burgers aanvallen.