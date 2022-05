Vincent Kompany staat ook op de lijst als hoofdcoach bij Wolfsburg

Er zijn een aantal buitenlandse clubs geïnteresseerd in Vincent Kompany (36). De interesse van het Engelse Burnley was al bekend, maar nu staat de RSCA-coach ook op de lijst bij het Duitse Wolfsburg. De wolven eindigden dit seizoen slechts 12de in de Bundesliga en namen deze week afscheid van coach Florian Kohfeldt. Eerder dit seizoen schoven ze ook al de Nederlander Mark van Bommel aan de kant.

De volkswagen-club is nu op zoek naar een coach die modern voetbal kan brengen en stelden een lijst met potentiële opvolgers op. Daarbij zitten onder meer Matthias Jaissle (34) van Red Bull Salzburg en hun ex-coach Bruno Labbadia, maar dus ook Kompany. Dat wordt bevestigd door bronnen dichtbij de club. Dat de voormalige Rode Duivel vloeiend Duits spreekt wordt als een troef beschouwd.

Met Anderlecht werd uiteraard nog geen contact opgenomen, maar Wolfsburg heeft altijd een goeie link gehad met België. Dit seizoen speelden onder meer Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx, Dodi Lukebakio en Koen Casteels in de Volkswagen Arena. Ook Lukas Nmecha, die vorig seizoen nog bij Anderlecht rondliep, staat er op de loonlijst. (jug, pjc)