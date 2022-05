Spaanse politie arresteert vijf Frankfurt-fans, vrees voor “serieuze problemen” rond Europa League-finale

De politie in Sevilla heeft woensdag vijf Duitse fans gearresteerd in de aanloop naar de Europa League-finale van later vanavond tussen Eintracht Frankfurt en het Schotse Rangers.

De vijf maakten deel uit van een groep van 200 Frankfurt-fans die afgelopen nacht Rangers-fans aanvielen. Ze wierpen ook flessen, tafels en fakkels naar de politie.

Politiechef Juan Carlos Castro sprak in de Spaanse media zijn ongerustheid uit. “Dit is de moeilijkste wedstrijd die we in jaren hebben gehad. Mogelijk wachten ons de rest van de avond ernstige problemen.”

Slechts 10.000 fans van beide teams hebben een ticket voor de Europa League-finale. Toch zijn er naar schatting zo’n 100.000 Schotse fans aanwezig in Sevilla, en daarbovenop zo’n 50.000 Duitse fans. “Dat zijn te veel mensen, met vaak te veel alcohol in het lichaam”, aldus Castro.

© AP

© AP

© AP

© AFP

© AFP