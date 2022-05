PSG-speler Idrissa Gueye moet zich ondanks steun van president verantwoorden omdat hij weigerde in regenboogshirt te spelen

Idrissa Gana Gueye ligt onder vuur in Frankrijk. De PSG-middenvelder moet zich verantwoorden voor de ethische raad van de Franse voetbalbond (FFF) omdat hij afgelopen weekend zou hebben geweigerd deel te nemen aan een actie tegen homofobie. Gueye zou niet hebben willen spelen in een regenboogshirt.

De ethische raad van Franse voetbalbond vraagt de Senegalees “zijn situatie te komen verduidelijken”. Gueye moet laten weten of de geruchten rond zijn persoon waar zijn of niet. Volgens verschillende bronnen weigerde de middenvelder afgelopen zaterdag in een regenboogshirt te voetballen op de 37e en voorlaatste speeldag van de Ligue 1. Alle spelers speelden in zo’n shirt ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie.

© AFP

Gueye kreeg dinsdag al de steun van Senegalees president Macky Sall, die zei dat “de religieuze overtuigingen van Gueye gerespecteerd moeten worden”.

PSG-coach Mauricio Pochettino verklaarde zaterdag na de match op het veld van Montpellier dat Gueye niet geblesseerd was, maar toch niet speelde. Verder wilde hij er niet op ingaan. Vorig jaar speelde Gueye ook niet tijdens de Internationale Dag tegen Homofobie. Toen luidde de uitleg dat hij last had van gastro-enteritis.