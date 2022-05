Donderdag bijna hele dag code geel voor onweer: “Veel neerslag, rukwinden en kans op hagel”

“Een vrij actieve onweerszone komt tijdens het tweede deel van de nacht over het westen van het land te liggen”, zo staat te lezen op de website van het KMI. “Donderdagochtend ligt dit onweersgebied vooral over het westen van het land en verplaatst zich in de namiddag naar de andere regio’s. Het wordt dan ook vaker droog in het westen met afnemende onweerskans en in de loop van de avond wordt het ook droog in de rest van het land.”

Tijdens de hevigste onweersbuien kunnen er neerslaghoeveelheden vallen van 10 tot 20 mm, waarbij er ook rukwinden voorkomen tot 70 kilometer per uur en er kans is op hagel, vooral in het oosten.