Turkije zal NAVO-aanvraag Zweden en Finland niet goedkeuren, tenzij één voorwaarde wordt vervuld

Die voorwaarde luidt dat Zweden en Finland de “terroristen” die ze herbergen, moeten terugsturen naar Turkije. “Als ze dat niet doen, moeten de Zweedse en Finse delegaties de moeite niet doen om naar Ankara te komen in een poging om ons te overtuigen”, aldus Erdogan.

Volgens Ankara herbergen Zweden (en Finland) mensen die banden hebben met groeperingen die Turkije als terroristen beschouwt. Het gaat met name om leden van de militante tak van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en aanhangers van Fethullah Gülen, de invloedrijke islamitische denker die Ankara beschuldigt van het orkestreren van een poging tot staatsgreep in 2016. “Uitbreiding van de NAVO is alleen zinvol voor ons in verhouding tot het respect dat zal worden getoond voor onze gevoeligheden”, aldus Erdogan.

Woensdagvoormiddag was het in de NAVO-Raad nog niet mogelijk de voor de start van het toetredingsproces noodzakelijke gesprekken op te starten. Turkije volhardt in het verzet tegen de toetreding van de twee landen.

Zweden en Finland hadden eerder formeel het lidmaatschap van de NAVO aangevraagd. Ambassadeurs van de twee noordelijke landen overhandigden woensdag de nodige documenten aan NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg op het hoofdkwartier van de alliantie in Brussel.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de NAVO-Raad dan onmiddellijk zou beslissen over het begin van de toetredingsonderhandelingen. In NAVO-kringen luidt het dat Turkije tijdens de bijeenkomst echter zijn bezorgdheid uitte over de veiligheid en duidelijk gemaakt heeft dat het op dit moment niet akkoord kon gaan.

“Naaste partners”

Een woordvoerder van de alliantie wilde geen commentaar geven op de besprekingen in de NAVO-Raad. Hij benadrukte alleen dat secretaris-generaal Jens Stoltenberg vastbesloten is om snel een oplossing voor Finland en Zweden te vinden. “Beide landen zijn onze naaste partners en hun toetreding tot de NAVO zou de Euro-Atlantische veiligheid versterken”, zei hij.

Alle huidige 30 NAVO-lidstaten moeten instemmen met de kandidaturen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had al laten weten voorbehoud te hebben bij het Finse en Zweedse lidmaatschap.