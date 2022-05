Loïs Openda dolblij met eerste selectie Rode Duivels: “Ik wist wel dat ik in beeld was, maar ook dat ik geduldig moest zijn”

En of Loïs Openda een selectie voor de Rode Duivels verdient. De voorbije twee seizoenen is de aanvaller - die door Club Brugge aan Vitesse verhuurd wordt - een garantie op doelpunten. Vorig seizoen scoorde hij in Nederland 13 doelpunten over alle competities heen, dit seizoen vond hij al 23 keer de weg naar doel. In de Eredivisie moet Openda met 18 competitietreffers alleen Ajax-spits Sébastien Haller laten voorgaan.

Ook bij de Jonge Duivels maakte Openda zich onmisbaar met zijn doelpunten. In de EK-kwalificatie bij de U21 scoorde hij liefst 13 doelpunten in 15 wedstrijden. Daarmee had hij een groot aandeel in de kwalificatie van de Belgische U21 voor het EK in 2023. Dan is een selectie voor de Rode Duivels een logische volgende stap.

“Dit is prachtig nieuws, ik ben hier heel trots op”, reageerde Openda verheugd op het goede nieuws op de clubwebsite van Vitesse. “Ik droom hier al van sinds ik jong ben. Vroeger keek ik naar spelers als Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois en Yannick Carrasco … en nu zit ik zelf bij de Belgische selectie. Of ik het zag aankomen? Ik wist wel dat ik in beeld was, maar ook dat ik geduldig moest zijn. Ik was er zodoende niet geforceerd mee bezig. Maar ik ben natuurlijk heel blij met deze kans.”

“Het voelt ook als een beloning”, ging Openda verder. “Ik heb hard gewerkt om deze kans te krijgen en deze uitnodiging betekent ook dat ik het goed heb gedaan. En dat ik tevreden kan zijn met mijn seizoen, zowel in Europa als in de Eredivisie. Natuurlijk hebben mijn teamgenoten bij Vitesse mij geholpen om tot deze prestaties te komen. Daar ben ik ze dan ook zeer dankbaar voor.”