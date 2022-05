Tekening van Michelangelo verkocht voor 23 miljoen euro op veiling in Parijs

Een tekening van Michelangelo is woensdag voor 23 miljoen euro, inclusief koperskosten, verkocht bij veilinghuis Christie’s in Parijs. Het gaat om een nieuw record voor een tekening van de Italiaanse schilder en beeldhouwer.

Deze tekening van een staande naakte man, omlijst door twee andere figuren op de achtergrond, dateert van het einde van de 15e eeuw en werd gemaakt met pen en bruine inkt.

Ze werd in 1907 te koop aangeboden in het Hôtel Drouot in Parijs onder de classificatie “School van Michelangelo”, maar pas in 2019 werd de tekening toegeschreven aan Michelangelo zelf, als onderdeel van een inventaris voor een Franse privéverzameling.

Deze veiling in Parijs overtreft de recordprijs voor een tekening van Michelangelo. Dat record stond tot nu toe op 8,1 miljoen pond of 9,5 miljoen euro. Zo veel werd in 2000 betaald voor “De Opgestane Christus” bij Christie’s in Londen.