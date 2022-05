Zeldzaam apenpokkenvirus duikt ook op in Spanje en Portugal

Na het Verenigd Koninkrijk, is het apenpokkenvirus nu ook in Spanje en Portugal opgedoken. Dat bevestigen gezondheidsdiensten van beide landen woensdag.

Bij apenpokken heeft de patiënt griepsymptomen en kenmerkende huiduitslag, vooral in het gezicht maar ook op andere delen van het lichaam. Meestal komt het voor in afgelegen gebieden in Centraal- en West-Afrika, nabij tropische regenwouden. In Europa is het virus erg zeldzaam.

Toch registreerde Portugal twintig mogelijke besmettingen nabij de hoofdstad Lissabon, waarvan vijf gevallen al zeker bevestigd zijn. In buurland Spanje gaat het om acht verdachte gevallen die momenteel worden onderzocht.

De Spaanse en Portugese autoriteiten activeerden hierop het nationale gezondheidsalarm, maar benadrukten wel dat de ziekte niet makkelijk wordt overgedragen tussen mensen onderling en dat het risico voor het brede publiek daarom eerder gering is.

Eerder deze maand doken al zeven besmettingen op in het Verenigd Koninkrijk, onder meer bij vier mannen die zich identificeren als “homoseksueel, biseksueel of mannen die seks met andere mannen hebben”, zo zegt de UKHSA, de Britse gezondheidsdienst. De UKHSA vraagt homo- of biseksuele mannen dan ook om extra waakzaam te zijn en bij ongebruikelijke huiduitslag of laesies contact op te nemen met de seksuele gezondheidsdienst.