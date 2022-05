Ferry met meer dan 800 opvarenden vastgelopen op verzonken eiland voor Indonesische kust

De Indonesische hulpdiensten proberen woensdag een ferry los te krijgen die met meer dan 800 mensen aan boord is vastgelopen op een verzonken eiland ter hoogte van de meest zuidelijke provincie van Indonesië, zo heeft een leidinggevende van de hulpverleners gezegd.

De KM Sirimau is sinds twee dagen geblokkeerd, met 784 passagiers en 55 bemanningsleden, na vastgelopen te zijn geraakt tijdens een oversteek van 184 kilometer in de provincie Nusa Tenggara Est. Gezien de ferry niet op het punt staat te zullen zinken, bestond de reddingsoperatie erin te pogen hem los te krijgen, opdat hij zijn reis zou kunnen verderzetten zonder tot evacuaties over te gaan.

Maar die pogingen met een sleepboot zijn tot nu toe mislukt, zei de chef van de hulpdiensten van de stad Maumee, Soedayana, aan Kompas TV.

De autoriteiten wachten nu op een sleepboot van het openbare scheepvaartbedrijf PT Pelni. Die moet donderdag aankomen. Indien die nieuwe pogingen op een mislukking uitdraaien, zullen alle passagiers geëvacueerd worden, legde Soedayana uit. Alle passagiers stellen het ondertussen goed.

Er doen zich geregeld ongelukken op zee voor in Indonesië. De archipel telt meer dan zeventienduizend eilanden. Niettegenstaande de mangelende veiligheidsnorm is de bevolking aangewezen op veerboten en andere schepen.