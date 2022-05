Zuhal Demir (N-VA) start strijd tegen “onrechtvaardige” tarieven van energiewaakhond VREG

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vraagt het Vlaams Parlement om de energiewaakhond VREG onder druk te zetten om het capaciteitstarief aan te passen of zelfs niet in te voeren. “Het systeem zit vol onrechtvaardigheden. Ik sta er niet achter”, verklaarde Demir woensdag in het Vlaams halfrond.

Het capaciteitstarief is een nieuw systeem om de nettarieven te berekenen, die een onderdeel zijn van onze elektriciteitsfactuur. Bedoeling is om die nettarieven niet meer volgens het volledige verbruik te becijferen, maar grotendeels volgens het piekverbruik. Wie veel stroom op hetzelfde moment verbruikt, zal meer betalen. Wie zijn verbruik meer over de dag (en nacht) spreidt minder. Bedoeling van de hervorming is het elektriciteitsnet minder te belasten en het verbruik dus meer te spreiden.

Alleen is het capaciteitstarief van de VREG omstreden. Vooral sinds de UGent berekende dat elektriciteit zo nog duurder wordt voor wie weinig verbruikt. Twee derde van de gezinnen zou erbij winnen, een derde – diegenen die weinig verbruiken – betaalt meer. Let wel: het nieuwe tarief kan enkel worden toegepast voor wie een digitale meter heeft. Voor de anderen kan dat piekverbruik niet worden gemeten. Maar toch, in tijden van torenhoge energiefacturen is het geen evidente boodschap.

(Lees voort onder de foto)

© ss

De VREG liet maandag nog weten dat het tarief voor een tweede keer wordt uitgesteld. In plaats van deze zomer wordt het pas begin 2023 ingevoerd. De waakhond is wel zinnens om het zeker in te voeren.

LEES OOK. VREG overweegt verder uitstel capaciteitstarief

De politieke weerstand ertegen groeit echter. In het Vlaams Parlement kantten zo goed als alle partijen zich woensdag tegen het nieuwe systeem. Ook energieminister Zuhal Demir (N-VA) is tegen. “Het is niet normaal dat een gepensioneerde die in een appartementje woont meer moet betalen en een gezin dat twee Tesla’s oplaadt minder”, zegt ze. “Dat krijg je niet uitgelegd en het is ook niet correct. Pas dat aan. Zoals het nu in elkaar zit, komt het er niet. Dat heb ik al verschillende keren gezegd aan de VREG.”

De Vlaamse energieregulator is echter onafhankelijk en beslist autonoom over de tarieven. De Vlaamse regering en Demir hebben daar niets over te zeggen. Het Vlaams Parlement wel. Alle politieke partijen zijn ook vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Demir riep de Vlaamse assemblee en de verschillende partijen dan ook op om samen druk te zetten. “We zullen de strijd samen moeten voeren en de druk op de VREG samen moeten opvoeren.”

LEES OOK. De gasfactuur tart alle verbeelding: hebben energiemaatregelen dan niets opgeleverd?