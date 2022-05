Als ze over de risico’s leren, gebruiken ze hem al jaren, maar wat doen 12-jarigen nu echt met hun smartphone?

Ze krijgen steeds jonger een smartphone – gemiddeld op 8 jaar en 4 maanden – en veel kinderen zitten al vanaf hun 9de op sociale media, hoewel ze dan officieel nog niet eens een account mogen aanmaken. En terwijl velen pas vanaf hun 12de les krijgen over thema’s als sexting en cyberpesten botsen ze veel vroeger al op ongepaste inhoud. Dat blijkt uit het onderzoek Apestaartjaren. Experts roepen op al vroeger dan het middelbaar te onderwijzen over mediawijsheid. “Maar evengoed in de Chiro kunnen ze daarover bijleren.”