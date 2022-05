Voorstel om arbeidsdeal te herbekijken valt op koude steen: “Een akkoord is een akkoord”

Het voorstel van federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) om de arbeidsdeal te herbekijken valt bij de coalitiepartners op een koude steen. Het akkoord kende op zijn zachtst gezegd een turbulente ontstaansgeschiedenis en daar weer aan morrelen zien er maar weinig zitten. “Een akkoord is een akkoord”, klinkt het bij de liberalen. “We verwachten dat PS zich daaraan houdt.”

Dermagne wilde de teksten opnieuw op de regeringstafel brengen, nadat de sociale partners het er niet over eens raakten. “Logisch dat we hun opmerkingen nog eens bekijken”, klinkt het bij zijn kabinet. Dat gaat dan onder andere over een meer flexibele invulling van de werkweek, waardoor je een fulltime op vier dagen kunt presteren, tot pilootprojecten rond nachtwerk voor de e-commerce.

Maar de andere partijen aan de regeringstafel hebben geen zin in nog eens een rondje discussiëren over het pakket. De arbeidsdeal kwam er pas na vele lange nachtelijke vergaderingen. “De afspraak was heel duidelijk: geen akkoord bij sociale partners, dan in tweede lezing goedkeuren in kern”, klinkt het bij de liberalen. Ook voor CD&V mag het vooruitgaan. “Het wordt nu wel eens tijd om eindelijk werk te maken van wat afgesproken is. Meer mensen aan het werk krijgen en houden is een absolute prioriteit, dat zal niet lukken door nog eens naar het pakket maatregelen te kijken”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). (agy)