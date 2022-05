Om in de gaten te houden: 19-jarige Belg Kazeem Olaigbe (ex-Anderlecht) genomineerd voor Speler van het Jaar in Premier League U23

Een Belg bij de acht genomineerden voor de Speler van het Jaar-trofee in de Engelse beloftencompetitie: Kazeem Olaigbe. De 19-jarige vleugelaanvaller maakte dit seizoen indruk bij de beloften van Southampton met twaalf doelpunten en vier assists in 23 competitiewedstrijden. Over alle competities heen kwam hij zelfs aan 21 goals.

De Belgische voetbalfan had misschien eerder de naam van Roméo Lavia verwacht bij de genomineerden, maar de middenvelder van kampioen Manchester City U23 staat er niet tussen. Het is een andere ex-Anderlechtspeler die kans maakt op de prijs. Kazeem Olaigbe maakte in de zomer van 2019 de overstap van Neerpede naar de U18 van Southampton. Vorig jaar speelde hij al meer dan de helft van het seizoen mee met de beloften en sinds dit seizoen is hij één van de sterkhouders van de U23 van Southampton.

De andere zeven genomineerden: Conor Bradley (18, Liverpool), Tom Dickson-Peters (19, Norwich City), Abu Kamara (18, Norwich City), Sonny Hilton (21, Fulham), Dilan Markanday (20, Tottenham), James McAtee (19, Manchester City) en Jesurun Rak-Sakyi (19, Crystal Palace).

Olaigbe doorloopt sinds 2018 alle Belgische jeugdreeksen. Voor de Belgische U16 en U17 scoorde hij zes doelpunten. Sinds eind 2021 komt hij uit voor de U19 van Wesley Sonck.