IN BEELD. 75 jaar marine: koning Filip bewondert vlootparade op Antwerpse Schelde

De Marinecomponent van de Belgische Defensie vierde woensdag haar 75-jarig bestaan in aanwezigheid van niemand minder dan koning Filip. De monarch woonde het maritiem defilé met verschillende fregatten over de Antwerpse Schelde bij. Met de Brabançonne op de achtergrond.

Het feest werd afgetrapt met een vlootparade van negen Belgische en Nederlandse marineschepen. Er klonken luide schoten van de Leopold 1 (F930). De fregatten voeren de Schelde af om de samenwerking tussen de marinecomponenten van beide landen in de verf te zetten.

De Belgische marine werkt al geruime tijd samen met de Nederlandse marine. Een deel van de Belgische marinestaf ligt in Den Helder, onder het commando van de admiraal Benelux. Het Nederlandse schip droeg een grote vlag van de NATO Response Force (NRF), de snelle reactie-eenheid van de NAVO.

Internationaal doet onze marine nog altijd heel wat belangrijk werk. Er is bijvoorbeeld de bescherming van de kust, de visserij en de belangrijke handelsroutes. Daarnaast kan de marine ook ontmijnen, controle van koopvaardijschepen doen of reddingswerk uitvoeren.

Onderzeeërs bestrijden

De geschiedenis van de Belgische Koninklijke Marine gaat eigenlijk terug tot 1815, maar door historische ontwikkelingen is de marine vandaag nog maar 75 jaar oud. Op 1 februari 1946 richtte de regering, bij Regentsbesluit van 30 maart 1946, de Zeemacht op. De Belgische marine heeft haar hoofdbasis in het Kwartier Marinebasis Zeebrugge. Verder zijn er bases in Sint-Kruis (Brugge), Antwerpen en Oostende.

In 2020 werd bekend dat de zogenaamde M-fregatten worden vervangen. De hoofdtaak van de nieuwe fregatten wordt het bestrijden van onderzeeboten op afstand. De Nederlandse marine krijgt het eerste fregat naar verwachting in 2028 en het tweede in 2029. De twee vergelijkbare Belgische fregatten worden uiterlijk in 2030 geleverd.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA