Jonge advocaat (24) geeft indrukwekkend pleidooi voor Alexander Dean: “Men kiest zijn wieg niet. Ik sta hier, hij zit daar”

“Ik pleit vandaag mijn eerste assisenzaak. Mijn vader zit trots te kijken in de zaal. Mijn moeder stuurde een bericht ‘ik zie u graag’. Men kiest zijn wieg niet. Ook niet zijn genen of zijn lot. Ik sta hier, hij zit daar.” Het geheime wapen van de verdediging van Alexander Dean was niet zijn bekende advocaat Johan Platteau. Wel zijn 24-jarige medewerker Brecht Horsten, die een indrukwekkend pleidooi gaf. “Ik twijfel of mijn cliënt Maïlys wel met voorbedachtheid dood wilde.”