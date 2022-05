Laatste hoop voor Moeskroen? Clubbestuur en stad bundelen krachten om club van faillissement te redden

Het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector kende Moeskroen op 10 mei ook in beroep geen licentie toe om komend seizoen (2022/23) in het profvoetbal of in eerste nationale uit te komen. De Henegouwse club, die zich sportief van de redding verzekerde in de 1B Pro League, zakt hierdoor naar de tweede (amateur)afdeling.

Maar de club verkeert in dusdanige ernstige financiële problemen dat de geruchten over een nakend faillissement alsmaar luider klinken. Moeskroen zocht daarom de voorbije periode in sneltempo naar een overnemer om volgend seizoen toch in de tweede (amateur)afdeling te kunnen aantreden.

Woensdag bleek na een Raad van Bestuur op Le Canonnier dat het verhaal van de club nog niet helemaal ten einde is. Na afloop van de vergadering kondigde de club in een persbericht aan dat “de directie van de club, de stad Moeskroen en de Intercommunale IEG besloten om hun krachten te bundelen om te proberen het stamnummer 216 van het faillissement te redden”.

Gérard Lopez, sinds juli 2020 meerderheidsaandeelhouder van Moeskroen en tevens voorzitter van Girondins de Bordeaux, is bereid om zijn Belgische club voor een symbolische euro af te staan. Een bestuurslid van Moeskroen maakte dinsdag al bekend dat een Zwitsers investeringsfonds een potentiële koper is.

De volgende Raad van Bestuur vindt plaats op 31 mei op Le Canonnier.