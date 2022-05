Alexander Dean schuldig bevonden aan vier moorden en foltering

Alexander Dean (29) is woensdagavond door de volksjury van het Brugse hof van assisen over de hele lijn schuldig bevonden. De gewezen bodybuilder uit Varsenare riskeert nu levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18), haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) en de Gentse amateurfotograaf Jeroen Verstraete. Dean werd ook veroordeeld voor foltering van Verstraete.

Op 25 juli 2017 bracht Alexander Dean in Moere (Gistel) zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) om het leven. Een nacht eerder had hij in Sint-Amandsberg ook al de Gentse amateurfotograaf Jeroen Verstraete (39) vermoord. Verstraete werd doodgestoken met een mes, uit wraak omdat hij pikante beelden van Maïlys had gemaakt. Met datzelfde mes bracht hij ook zijn andere drie slachtoffers om het leven.

Enkele dagen later, op 30 juli, bekende Dean alles aan de speurders en werd officieel beschuldigd van vier moorden en de foltering van Verstraete. Zijn verdediging, meester Brecht Horsten, vroeg woensdag nog de vrijspraak voor foltering en stelde ook dat de beschuldigde de grootouders van Maïlys niet met voorbedachten rade om het leven bracht. Procureur-generaal Serge Malefason vroeg aan de volksjury echter om Dean zowel aan de vier moorden (dus met voorbedachten rade) en de foltering schuldig te bevinden. En de jury volgde: na enkele uren beraadslagen werd Dean over de hele lijn schuldig bevonden.

“Zijn bekentenissen tonen dat hij bij Jeroen Verstraete handelde met het oogmerk om te doden”, zo luidde de motivatie van de jury. “Hij koesterde een diepe wrok tegen laatstgenoemde. De beschuldigde heeft zijn slachtoffer getapet, bracht zes uur met hem door voor hij met een messteek toesloeg.”

“Uit het onderzoek blijkt volgens de wetsgeneesheer dat Maïlys stierf door een messteek in het hart. De beschuldigde heeft dat ook bekend. Hij handelde met het oogmerk om te doden. Gewapend met een mes is hij naar de woonplaats gegaan, hij had aangekondigd haar om het leven te willen brengen en daarna zichzelf. Er bestaat niet de minste twijfel dat de beschuldigde de feiten pleegde met voorbedachten rade.”

“Ook bij de feiten op de grootouders van Maïlys bestaat er niet de minste twijfel dat hij ze met voorbedachten rade pleegde. Hij had minstens een dertig minuten durende conversatie met Maïlys voordien. Gery Cappon was een ongewapende 68-jarige man die geen bedreiging voor hem vormde. Hetzelfde gold voor Marie-José Vanleene. Uit het onderzoek is niet gebleken dat hij hen zou aantreffen daar, maar het staat wel vast dat hij naar de woonplaats van Maïlys ging om haar om het leven te brengen.”

De jury kwam ook nog terug op de foltering. “Wat betreft die tenlastelegging is naar voren gekomen dat de Jeroen Verstraete voortdurend gekneveld was en zich springend en kruipend moest verplaatsen, terwijl de beschuldigde gemaskerd en gewapend was. Al die tijd verkeerde Verstraete in doodsangst. De beschuldigde bekende dat hij aan Verstraete zei dat hij hem niet zou doden als hij zijn penis afsneed. Volgens de jury is er sprake van opzettelijk en onmenselijk gedrag en heeft de beschuldigde Jeroen Verstraete in zijn laatste uren ernstig en vreselijk lijden veroorzaakt.”

Alexander Dean gaf geen reactie op de veroordeling. Zijn strafmaat wordt donderdag bepaald. Hij riskeert levenslang.