Maand voor start hoogseizoen zitten ze in Benidorm met de handen in het haar: nog 3.500 vacatures open in de horeca

Een goede maand voor de start van het hoogseizoen zitten ze in het Spaanse Benidorm, aan de Costa Blanca, met de handen in het haar. Na twee jaar corona moet het eindelijk weer een topseizoen worden. “Maar we vinden geen personeel om de toeristen te bedienen”, zegt de voorzitter van de lokale horeca.

Het probleem op zich is niet nieuw en beperkt zich niet alleen tot Spanje. Maar de horeca daar moet een maand voor de start van het hoogseizoen nog op zoek naar honderden medewerkers. In totaal 3.500 vacatures voor obers en keukenpersoneel stonden vorige maand nog open”, zegt hotelmanager Jorge Lepe.

De organisatie ABRECA (de vereniging voor bars, hotels, restaurants en cafetaria’s van Benidorm) heeft nochtans een grote campagne op poten gezet om werknemers van over heel Spanje aan te trekken. Er kwamen wel wat geïnteresseerden op af, maar lang niet genoeg om zelfs maar een minimumdienst te kunnen garanderen.

Een van de voordelen die onder meer aangeboden worden aan kandidaten is een overnachting voor slechts 12 euro per dag voor werknemers die van buiten de regio willen komen werken. Dat komt neer op 360 euro per maand, een bedrag dat stevig onder de gebruikelijke 700 euro ligt.

De oorzaak waarom men geen personeel vindt, is duidelijk: de werkomstandigheden in de horeca zijn er echt niet op vooruit gegaan de jongste jaren.

Lange dagen, hard werken en amper vrije tijd in de zomer. De seizoensarbeiders, die in de winter een andere job moeten zoeken om rond te komen, klagen ook meer en meer over de onmogelijke combinatie tussen werken in de horeca in de zomer en een gezinsleven. Sommigen beginnen ’s morgens met het klaarzetten van het ontbijt, verzorgen de lunch, moeten ’s middags in de bar staan om dan nog het avondbuffet te verzorgen. Dagen van tien tot twaalf uur zijn dan ook niet uitzonderlijk.