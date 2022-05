Papa van Maïlys tevreden na veroordeling Alexander Dean: “Hoe langer hij vastzit, hoe liever ik het zal hebben”

LEES OOK. Alexander Dean schuldig bevonden aan viervoudige moord en foltering: “Hij handelde met het oogmerk om te doden”

“Stiekem verwacht je het wel”, aldus de papa van Maïlys, het achttienjarig meisje dat in juli 2017 door Alexander Dean met een messteek in het hart om het leven werd gebracht. “Maar ze (de verdediging van Dean, red.) hebben geprobeerd om zo veel mogelijk in vraag te stellen. Zijn houding was compleet gevoelloos. Ik ben een tevreden man. Wij lopen levenslang met ons leed, ik verwacht dus ook niet minder voor hem. Hoe langer hij vastzit, hoe liever ik het zal hebben. Maar ons leed gaat niet veranderen.”

Jef Vermassen: “Ontzettend belangrijk”

Ook Jef Vermassen, de advocaat van Frédéric Descamps, was blij met het arrest. “Ik ben zeer tevreden dat op alle vragen ja is geantwoord. Ook wat de voorbedachtheid en de foltering betreft. Foltering is een vrij nieuw artikel binnen justitie. Maar in een dossier als dit is het ontzettend belangrijk dat het erkend wordt als je acht uur lang zegt dat je een mens dood gaat doen en dan in de voorbereiding hem dwingt om mee te denken hoe je dat gaat doen. Dat is zoiets vreselijks, zoiets onvoorstelbaars. Ik heb nu gemerkt dat de motivering zeer streng is, wat misschien een beetje een vooruitzicht is naar de strafmaat.”

Meester Jef Vermassen. — © Simon Mouton

Kris Vincke: “Hij had duidelijk alles gepland”

Kris Vincke, advocaat van de mama van Maïlys: “De jury heeft alle vragen positief beantwoord. Dat ook de voorbedachtheid bij de opa en oma zijn bevestigd, vind ik heel belangrijk. Hij had dus duidelijk alles gepland. De mama van Maïlys reageert ook zeer opgelucht. Maar het is natuurlijk nog afwachten voor de strafmaat.”

Meester Kris Vincke. — © Simon Mouton

Brecht Horsten: “Jury is baas”

Brecht Horsten, de advocaat van Alexander Dean: “De volksjury heeft beslist. Wij stelden ons de vraag: had hij de intentie om de grootouders te doden. De voorbedachtheid. Finaal heeft de jury gezegd van wel. En de jury is baas. De jury heeft beslist. De foltering, wij zijn ervan overtuigd dat foltering juridisch hier niet aanwezig was. Maar ik kan maar herhalen dat de jury heeft beslist. Mijn cliënt aanvaardt zijn lot. Dat heeft hij zonet onmiddellijk zelf gezegd. Die man blijft beschaamd voor wat hij heeft gedaan.”