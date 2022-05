Matthias Schoenaerts brengt met graffiti ode aan Sanda Dia op wei van Rock Werchter: “Iedereen zal zijn priemende blik voelen”

Pikdonker was het in de nacht van dinsdag op woensdag op de wei van Rock Werchter. Eén spot stond aan en verlichtte een vijftien meter hoge containermuur, met daarop een zwart-witte beeltenis van Sanda Dia (20). Op de hoogtewerker met de spuit in de hand: Matthias Schoenaerts (44) aka Zenith. Onze gerechtsjournalist Pieter Huyberechts, die zich in de zaak verdiepte, was er samen met Sanda’s familie bij. “Mijn drijfveer is de diepe verontwaardiging voor dit onrecht.”