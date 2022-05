De haat-liefdeverhouding van Mbaye Leye met Zulte Waregem, de club waar hij drie keer met ruzie vertrok

Drie keer vertrok hij er al en evenveel keer was dat met slaande deuren. Mbaye Leye (39) is clubicoon, all-time clubtopschutter met 87 goals en was destijds sterkhouder bij Zulte Waregem, maar toch liep zijn carrière in West-Vlaanderen niet altijd van een leien dakje. Dit keer (voorlopig?) geen slaande deuren maar wel de grote poort, met zijn terugkeer als T1. Een schets van de haat-liefdeverhouding van Leye met Essevee.