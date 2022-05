Na 17 jaar proberen eindelijk ‘prijs’? Steven Gerrard kan Liverpool als Aston Villa-coach eindelijk de titel schenken

Liverpool begint de laatste speeldag van de Premier League met één punt achterstand op Manchester City. Om kampioen te worden, moet het dus winnen van Wolverhampton en rekenen op puntenverlies van City tegen Aston Villa. The Villains hebben sportief niets meer te winnen, maar gelukkig voor Liverpool is hun coach Steven Gerrard, die tussen 1998 en 2015 710 wedstrijden speelde voor The Reds en zowat alles won, maar hen nooit de titel kon schenken. Zondag kan Gerrard dat rechtzetten en wat loutering vinden voor 27 april 2014, de dag die zijn nachtmerries beheerst.