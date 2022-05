Fans Anderlecht komen met duidelijke boodschap: “Geen erehaag in Brugge”

De fans van RSC Anderlecht, of in elk geval een deel van de fans, willen niet dat de Anderlecht-spelers komende zondag een erehaag vormen voor de spelers van landskampioen Club Brugge. Dat maakten ze duidelijk met een spandoek aan het oefencomplex in Neerpede: “Geen erehaag in Brugge”, stond erop te lezen.

Afgelopen weekend antwoordde coach Vincent Kompany op zijn persconferentie al op een vraag over een potentiële erehaag. “Ik wil niet hypocriet zijn en doen wat goed is voor de fans. We zullen doen wat onze fans willen.” En dus gaven (een deel van) de fans duidelijk aan wat ze willen: géén erehaag. Ook op sociale media liet de Mauves Army, de harde kern van RSCA, nog eens weten dat een erehaag voor hen absoluut niet aan de orde is.

Hoe dan ook is een erehaag in België niet echt een traditie. Ook in Brugge lijken ze dat niet meteen te verwachten van de grote rivaal. De spelersselectie van blauw-zwart geniet dezer dagen overigens van een korte vakantie in Ibiza. Zondag staat er niets meer op het spel en zal de titel hoe dan ook nog eens gevierd worden.