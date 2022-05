Duitse ‘kattenlockdown’ om zeldzame vogel te redden, zware boetes dreigen voor baasjes

In de Duitse stad Walldorf moeten katten tot eind augustus binnen blijven. Op straffe van boetes -voor de baasjes- die tot 50.000 euro kunnen oplopen. Inzet van de ongeziene actie is de kuifleeuwerik.

De hele zomer moeten een hoop baasjes in Walldorf, stad met zo’n 14.000 inwoners op een kleine 300 kilometer van België, hun katten binnen houden. Dat heeft de regionale Duitse overheid beslist, omdat het niet goed gaat met de galerida cristata of kuifleeuwerik. In de regio rond Walldorf schijnen nog slechts enkele tientallen vogeltjes rond te vliegen. De leeuwerik met de opstaande kuif is een inwijkeling die ook in ons land als bedreigd geldt. Twee jaar geleden klonk het nog dat er minder dan 10 broedparen in België waren. De vogels broeden en zoeken hun voedsel op de grond.

Tijd voor radicale actie, dacht men in het westen van Duitsland. Om de diertjes geen vogels voor de kat te laten zijn, worden baasjes in het zuiden van Walldorf -waar nog drie paren leven- verplicht hun katten binnen te houden, of hen bij het buitengaan binnen een afstand van twee meter te houden. In de praktijk komt dat neer op een leiband-aanbeveling. Tenzij je met gps-data kan aantonen dat je kat zich niet beweegt in het spergebied. Wie de naleving van de regel zal controleren, is nog onduidelijk.

De sancties die de Duitse overheid voorziet, zijn niet min. Wordt een kat tijdens de lockdown betrapt op buitenspel, dan dreigt een boete van 500 euro voor het baasje. Wordt het bewezen dat een kat een kuifleeuwerik doodt, dan kan de boete zelfs oplopen tot 50.000 euro. Ook vanaf april volgend jaar zou de regel weer gelden. Alvast één vereniging ter bescherming van dieren - de kat, in dit geval- kondigde aan de ‘onevenredige’ maatregel aan te vechten. De terugval van de kuifleeuwerik zou veel meer te maken hebben met minder beschikbare broedplaats dan met hongerige huiskatten. (kbz)