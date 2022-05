Zijn kandidatuur werd geschrapt door “lasterlijke uitspraken” over Groen, maar daar is kandidaat-voorzitter het niet mee eens: “De leden moeten beslissen”

Volgens Groen hield het duo zich niet aan de afspraken en bleek de afgelopen week dat het om een schijnkandidatuur ging. Maar Van Rompaey laat woensdagavond weten dat hij zijn kandidatuur met Djalikhatou Barry toch wil handhaven. Hij beklemtoont dat het niet aan de mandatarissen en het personeel van de partij toekomt om de kandidaten te controleren, maar dat de leden moeten beslissen. Van Rompaey en Barry stelden zich nooit extern voor. Bij het voorstellen van de kandidatenduo’s luidde het nog dat zij enkel de dialoog wilden aan gaan met de leden.

Van Rompaey zou op verschillende ontmoetingsmomenten telkens alleen zijn verschenen, en daarbij hebben aangegeven dat hij zijn medekandidate alleen had ingeschreven omdat dat zo moest voor zijn kandidatuur. Hij zou ook meermaals te kennen hebben gegeven dat hij het voorzitterschap van de partij niet ernstig ambieerde. “De heer Van Rompaey hield zich ook niet aan de gemaakte afspraken op het vlak van constructief campagne voeren, en werd betrapt op lasterlijke uitspraken die de partij extern schade berokkenen”, zei Groen in een statement. “Het partijbestuur beschouwt op basis hiervan dat het hier niet gaat om een ernstige kandidatuur, en grijpt nu in om het verdere verloop van de voorzittersverkiezingen niet te laten verstoren door een schijnkandidatuur.”

Er zijn nog drie andere kandidatenduo’s voor het voorzitterschap van de partij. Het gaat om Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout en Nadja Naji; Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman en Brussels parlementslid Juan Benjumea-Moreno; en Jenna Boeve en Jad Zeitouni van Jong Groen. Op 11 juni kiest de partij wie Meryem Almaci opvolgt.