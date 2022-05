Vlaming ontdekt ‘doorgeefschenking’: al 20 keer per week erfenis aan (klein)kind doorgegeven

De doorgeefschenking, waarbij je als erfgenaam je erfenis (of een stukje ervan) fiscaalvriendelijk kunt doorgeven aan je kinderen of kleinkinderen, is een schot in de roos. Jaar na jaar wordt er meer en meer gebruik van gemaakt. “In 2021 werden er 1.013 akten verleden voor de notaris, of al bijna 20 per week”, zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).