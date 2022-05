KV Mechelen-middenvelder Vinicius Souza in beeld bij Club Brugge

In zijn zoektocht naar versterking voor het middenveld heeft Club Brugge zijn pijlen gericht op Vinicius Souza. De 22-jarige Braziliaanse huurling van KV Mechelen maakte indruk als defensieve middenvelder met zijn kracht, atletisch vermogen en techniek.

Souza ligt nog tot 2025 onder contract bij de City Football Group, die hem in 2020 voor 2,5 miljoen euro wegplukte bij Flamengo. In België speelde hij eerst een half seizoen bij Lommel voor hij werd uitgeleend aan Malinwa. Zijn marktwaarde wordt geschat op 6 tot 8 miljoen euro. Ook vanuit Nederland en Italië is er concrete interesse.