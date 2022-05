Leerlingen van Xaveriuscollege over incident met regenboogvlag: “Als moslima’s geen hoofddoek mogen, waarom mag een vlag voor LGBTQ+ dan wel?”

Borgerhout

Er was woensdag maar één gespreksonderwerp in het Xaveriuscollege in Borgerhout: de regenboogvlag voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie die dinsdag werd gevandaliseerd door een groep leerlingen. Een vlag stukmaken kan niet, daar lijkt iedereen het over eens, maar is het een goed idee van een neutrale school om zo’n vlag op te hangen? “Wij mogen ons ook niet pro-Palestina uiten”, horen we aan de schoolpoort.