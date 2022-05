Ellenlange file op E17 richting Antwerpen door noodherstelling in Zwijndrecht

Wie donderdagvoormiddag van Gent naar Antwerpen moet, vermijdt maar beter de E17. Door een noodherstelling in Zwijndrecht is er maar beperkte doorgang mogelijk. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Er staat meer dan 10 kilometer file van voor Haasdonk.

Iets voor 9 uur sloot Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ter hoogte van Zwijndrecht de middenrijstrook af voor de dringende noodherstelling. “Er is nog geen prognose over de duur van de hinder”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Dat roept automobilisten die van Gent naar Antwerpen moeten wel op om de E17 te vermijden.

Omstreeks 9.15 uur staat al meer dan 10 kilometer file van voor Haasdonk. De file groeit ook snel aan. Verkeer op lange afstand van Brugge naar Antwerpen rijdt best om via de E34. Van Gent naar Antwerpen neem je best de R4 Oost richting diezelfde E34.